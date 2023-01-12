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Москва
Профиль пользователя Nelly483

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О себе

Привет!
Занимаюсь спортивными сплавами по рекам на байдарках, катамаранах.
Предпочтения жизнедеятельности в городе : прогулки, кино, концерты.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Иду на концерт группы "Пикник". Ищу компанию в зону "танцпол"

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маленькое фото пользователя MyNickname
маленькое фото пользователя Ivi78
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina_s

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя AleksandraV

Москва → пообщаться

Найти настоящих друзей

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Nastia_She

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей для прогулок по городу, игр в настолки и других тем.

Откликнулось 13 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства / подруг 😍

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, близких по духу и интересам 32-37

Откликнулись 4 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу 25-35 лет для живого и онлайн общения :)

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Москва → активный отдых

Ищу компанию для велопрогугок по Москве.

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