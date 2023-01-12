Москва

Профиль пользователя Nelly483

О себе Привет!

Занимаюсь спортивными сплавами по рекам на байдарках, катамаранах.

Предпочтения жизнедеятельности в городе : прогулки, кино, концерты.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва