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Москва
Привет!
Москва
Профиль пользователя Nelly483
О себе
Привет!
Занимаюсь спортивными сплавами по рекам на байдарках, катамаранах.
Предпочтения жизнедеятельности в городе : прогулки, кино, концерты.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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