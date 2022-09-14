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Москва
Профиль пользователя Nelly31

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О себе

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Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия📚 Книги

События пользователя

Алматы → пообщаться

Го пообщаемся и посмотрим что из этого выйдет 👀

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Участие в других событиях

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Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )

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