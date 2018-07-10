Москва
Профиль пользователя Nekolia

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О себе

Обожаю все, что связано с саморазвитием,осознанностью,биохакингом,сценической речью и театром.
Также люблю потусить,потанцевать. Ищу новые впечатления,полезные хобби, интерсные знакомства!)) Пора выходить из рутины и делать свою жизнь ярче!)

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🏫 Учеба 📺 Политика

События пользователя

Москва → собрать компанию

Фестиваль «Горизонт» . Го вместе)

Москва → сходить на мероприятие

Фестиваль «Горизонт»/др. интересное мероприятие.

Москва → прогуляться, перекусить

«Stand Up Открытый Микрофон». Кафе «Лубянка». 19:00

Москва → собрать компанию

Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в семью❤️

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя FoxFish
Москва → Другое

Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Выпить, потусить в клубе☺️

маленькое фото пользователя Photo_fetishh
Москва → Другое

+ найти новые знакомства и создать прекрасные фотографии 📸🌸

маленькое фото пользователя AnastasiaP99
Москва → Другое

Ищу компанию сходить завтра (11.06) на Stand Up

маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое

Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана

маленькое фото пользователя Raamzzik
Москва → Другое

Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁

маленькое фото пользователя Mnrr
Москва → Другое

Го тусить в Лукин Румс в субботу ))

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