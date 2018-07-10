Обожаю все, что связано с саморазвитием,осознанностью,биохакингом,сценической речью и театром. Также люблю потусить,потанцевать. Ищу новые впечатления,полезные хобби, интерсные знакомства!)) Пора выходить из рутины и делать свою жизнь ярче!)

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

🏢 Работа ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🏫 Учеба 📺 Политика

Москва → собрать компанию Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Го тусить в Лукин Румс в субботу ))

Москва → Другое Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁

Москва → Другое Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .

Москва → Другое Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана

Москва → Другое Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.