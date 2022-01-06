Парень, 27 лет. Живу в ВАО. Люблю настолки (была бы компания), кататься на великах/самокатах, посещать выставки, концерты, просто гулять, вкусно поесть) открыт ко всему новому) буду рад составить компанию адекватным, интересным и нетоксичным людям)

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Встретиться и покататься на самокатах где-нибудь в ВАО вечерком)

Москва → прогуляться, перекусить Покататься на самокатах в Сокольниках (можно и другой парк)

Москва → прогуляться, перекусить Кататься на самокатах по Измайловскому Парку или Сокольникам)

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