Москва
Профиль пользователя Nekit
О себе
Парень, 27 лет. Живу в ВАО. Люблю настолки (была бы компания), кататься на великах/самокатах, посещать выставки, концерты, просто гулять, вкусно поесть) открыт ко всему новому) буду рад составить компанию адекватным, интересным и нетоксичным людям)
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
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События пользователя
Погулять и пофотаться в Сиреневом Саду)
Прогуляться по Москве, познакомиться/пообщаться
Кататься на самокатах по Измайловскому Парку или Сокольникам)
Покататься на самокатах в Сокольниках (можно и другой парк)
Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)
Покататься на самокатах ВДНХ/Сокольники/Измайловский парк
Проехаться вечерком на самокатах вдоль Яузы
Погулять в Ботаническом саду, пообщаться, перекусить
Встретиться и покататься на самокатах где-нибудь в ВАО вечерком)
Погулять/покататься в Сокольниках вечерком
Участие в других событиях
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