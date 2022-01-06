Москва
Профиль пользователя Nekit

фото пользователя Nekit

О себе

Парень, 27 лет. Живу в ВАО. Люблю настолки (была бы компания), кататься на великах/самокатах, посещать выставки, концерты, просто гулять, вкусно поесть) открыт ко всему новому) буду рад составить компанию адекватным, интересным и нетоксичным людям)

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять и пофотаться в Сиреневом Саду)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве, познакомиться/пообщаться

Москва → прогуляться, перекусить

Кататься на самокатах по Измайловскому Парку или Сокольникам)

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на самокатах в Сокольниках (можно и другой парк)

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на самокатах ВДНХ/Сокольники/Измайловский парк

Москва → прогуляться, перекусить

Проехаться вечерком на самокатах вдоль Яузы

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Ботаническом саду, пообщаться, перекусить

Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться и покататься на самокатах где-нибудь в ВАО вечерком)

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять/покататься в Сокольниках вечерком

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

покататься на великах)

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Сходить в антикафе

маленькое фото пользователя AnnGOrkova
Москва → Другое

Третьяковская галерея 11.05

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