Москва
Профиль пользователя Nefko
О себе
Катаюсь на коньках , прогулки , онлайн игры , аниме , манга ,фото
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Екатеринбург → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Екатеринбург → Другое
Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29
Москва → Другое
Ищу компанию в Питере с 12 по 16 мая
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