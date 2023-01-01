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Москва
Москва
Профиль пользователя nearly
О себе
Люблю творчество, делаю коллажи, рисую, хочу создавать свои украшения
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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