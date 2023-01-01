Была в сети на этой неделе

пойти на арт-маркет болото, напокупать там безделушек и сходить на творческие мк

Видела, как одна девочка привлекала внимание, так вот КУРТ КОБЕЙН КУРТ КОБЕЙН

Буду рада найти подругу) прогуляться в интересных местах или выпить кофе 🥧☕️

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