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Москва
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О себе

Люблю творчество, делаю коллажи, рисую, хочу создавать свои украшения

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 125 участников

маленькое фото пользователя Mary.solen

Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада найти подругу) прогуляться в интересных местах или выпить кофе 🥧☕️

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Nins

Санкт-Петербург → пообщаться

Видела, как одна девочка привлекала внимание, так вот КУРТ КОБЕЙН КУРТ КОБЕЙН

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя mama_soma

Москва → пообщаться

Хочу найти настоящую подругу

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя khalilovaelina

Москва → сходить на мероприятие

пойти на арт-маркет болото, напокупать там безделушек и сходить на творческие мк

Откликнулось 10 участников

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