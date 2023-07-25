в целом ищу подружку или компанию для прогулок по вечерам (10к шагов и всё такое). я сейчас активно худею, поэтому только за гулять по городу. в Берёзовском живу только год, никого тут не знаю. игрулькаю в Лигу легенд. можно залететь на каточку. я не оч дружелюбная, но я стараюсь. я не люблю фотографироваться. тело у меня жирное, а лицо на фото как у жертвы или я сама на себя не похожа. кринж кароче.

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Санкт-Петербург → пообщаться поиграть в Лигу легенд. я хз где вообще искать тиммейтов

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