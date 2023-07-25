Москва
Профиль пользователя NayAyAy
О себе
в целом ищу подружку или компанию для прогулок по вечерам (10к шагов и всё такое). я сейчас активно худею, поэтому только за гулять по городу.
в Берёзовском живу только год, никого тут не знаю.
игрулькаю в Лигу легенд. можно залететь на каточку.
я не оч дружелюбная, но я стараюсь.
я не люблю фотографироваться. тело у меня жирное, а лицо на фото как у жертвы или я сама на себя не похожа. кринж кароче.
Профиль обновлён 21 июля 2023 г.
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