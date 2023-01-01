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Москва
Профиль пользователя Naumov_Artem

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О себе

Артём, 16 лет
Просто сказочный далбоёб 😹🔥
Зз: Лев
Вредные привычки: курю
Рост: 190
Глаза: Карие
О себе: очень весёлый парень, который пытается себя кардинально изменить в хорошую сторону. От части психолог. Многие говорят, что не подхожу под свой возраст как на вид, так и по уму.

Девочки 12-14 лет, сразу нахуй с пляжа!

❗️Ищу не друга/подругу, а реальные отношения, которые способны вылиться в что-то особое ❗️

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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