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Москва
Артём, 16 лет
Москва
Профиль пользователя Naumov_Artem
О себе
Артём, 16 лет
Просто сказочный далбоёб 😹🔥
Зз: Лев
Вредные привычки: курю
Рост: 190
Глаза: Карие
О себе: очень весёлый парень, который пытается себя кардинально изменить в хорошую сторону. От части психолог. Многие говорят, что не подхожу под свой возраст как на вид, так и по уму.
Девочки 12-14 лет, сразу нахуй с пляжа!
❗️Ищу не друга/подругу, а реальные отношения, которые способны вылиться в что-то особое ❗️
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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