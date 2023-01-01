О себе

Артём, 16 лет

Просто сказочный далбоёб 😹🔥

Зз: Лев

Вредные привычки: курю

Рост: 190

Глаза: Карие

О себе: очень весёлый парень, который пытается себя кардинально изменить в хорошую сторону. От части психолог. Многие говорят, что не подхожу под свой возраст как на вид, так и по уму.



Девочки 12-14 лет, сразу нахуй с пляжа!



❗️Ищу не друга/подругу, а реальные отношения, которые способны вылиться в что-то особое ❗️