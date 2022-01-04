Кормлю кота 😸 Играю с сыном в настольные игры, собираемся с друзьями. Здесь хочу найти друзей, поиграть в новые настолки 🎲

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

Москва → прогуляться, перекусить Найти игроков в ДнД (подростки от 9 до 15)

Москва → Другое Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово

Москва → Другое Погулять с детьми в филёвском парке.

Красноярск → Другое Пообщаться о путешествие о музыке, сериалах обо всем найти подруг

Москва → Другое Просто поболтать об интересах

Москва → Другое Пообщаться, погулять, обсудить что то интересное

Москва → Другое У кого есть дети?

Москва → Другое Пообщаться, поиграть в настолки,сходить в кино/кафе.

Челябинск → Другое С кем поиграть в кооп и поболтать

Москва → Другое Прогуляться в парке или сходить на выставку

Москва → Другое Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️

Москва → Другое 2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной😂

Воронеж → Другое Болтать обо всем, шутить, жаловаться, обсуждать, говорить и говорить)

Москва → Другое Есть кто-то из Сао(алтушка ,селигерка,Ховрино)?

Москва → Другое Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

Москва → Другое Ищу подругу, если это не утеряло прежнее значение в наших реалиях

Москва → Другое Поиграть в настолки или погулять по Москве

Москва → Другое Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Москва → Другое За любое общение и дружбу!🙂

Москва → Другое В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.

Москва → Другое Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам для совместных вылозок и путешествий

Москва → Другое Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

Москва → Другое Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

Москва → Другое Найти друзей по интересам, прогуляться по городу

Москва → Другое Хочу собрать компанию для игры в волейбол

Москва → Другое Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

Москва → Другое Погулять на выходных, поиграть в настолки

Новосибирск → Другое Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

Москва → Другое Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

Москва → Другое Хочу в парк на творческий пикничек✨

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.