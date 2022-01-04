Москва
Профиль пользователя nature_city
О себе
Кормлю кота 😸
Играю с сыном в настольные игры, собираемся с друзьями. Здесь хочу найти друзей, поиграть в новые настолки 🎲
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Хочу найти подругу с ребенком для совместных прогулок. Сыну 10.
Москва → прогуляться, перекусить
Детские настолки 🎲
Москва → пообщаться
Го болтать 🐱😉
Москва → пообщаться
Пошли играть в Уно онлайн)
Москва → прогуляться, перекусить
Настолки с детьми
Москва → прогуляться, перекусить
Найти игроков в ДнД (подростки от 9 до 15)
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Санкт-Петербург → Другое
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Москва → Другое
Настольные игры ♟️🎲
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Велопрогулка по Москве
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Найти красивые места 😇
Краснодар → Другое
Те, кто со мной на одной волне ~
Москва → Другое
Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе
Новосибирск → Другое
Поговорить о чём угодно🙃
Москва → Другое
Прогуляться в парке, пообщаться
Москва → Другое
Найти подруг
Москва → Другое
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Москва → Другое
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Москва → Другое
Ищу читательниц для своего романа ❤️🔥🔥🔞
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Приглашаю в книжный клуб!
Новосибирск → Другое
Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)
Москва → Другое
Пишите, если хотите пообщаться
Москва → Другое
Погулять на выходных, поиграть в настолки
Москва → Другое
Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Хочу собрать компанию для игры в волейбол
Москва → Другое
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Москва → Другое
Ищу хорошую подругу 27+♣️
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти друзей по интересам, прогуляться по городу
Москва → Другое
Подружится с мамами, дружба, видеться
Москва → Другое
Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде
Москва → Другое
Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап
Москва → Другое
Ищу подругу)
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам для совместных вылозок и путешествий
Москва → Другое
Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)
Москва → Другое
Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми
Москва → Другое
Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥
Москва → Другое
Погулять,выпить кофе,поболтать
Москва → Другое
Покататься на сапборде
Москва → Другое
Компанию для творчества
Москва → Другое
В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.
Москва → Другое
За любое общение и дружбу!🙂
Москва → Другое
Хочу пообщаться и найти подругу по интересам
Москва → Другое
Поиграть в настолки или погулять по Москве
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Ищу подругу, если это не утеряло прежнее значение в наших реалиях
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Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡
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Погнали гулять с собаками
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Есть кто-то из Сао(алтушка ,селигерка,Ховрино)?
Воронеж → Другое
Болтать обо всем, шутить, жаловаться, обсуждать, говорить и говорить)
Петрозаводск → Другое
Найти интересного собеседника, возможно будущую подругу
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Ищу весёлую компанию друзей) для совместных прогулок
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2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной😂
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Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️
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Ищу подруг 28-36 лет 🌸
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Ищу лёгкого позитивного общения)
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Давай поговорим, чай в чашки разольём...
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