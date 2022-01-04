Москва
Профиль пользователя nature_city

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О себе

Кормлю кота 😸
Играю с сыном в настольные игры, собираемся с друзьями. Здесь хочу найти друзей, поиграть в новые настолки 🎲

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу с ребенком для совместных прогулок. Сыну 10.

Москва → прогуляться, перекусить

Детские настолки 🎲

Москва → пообщаться

Го болтать 🐱😉

Москва → пообщаться

Пошли играть в Уно онлайн)

Москва → прогуляться, перекусить

Настолки с детьми

Москва → прогуляться, перекусить

Найти игроков в ДнД (подростки от 9 до 15)

Участие в других событиях

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Найти друзей по интересам, прогуляться по городу

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Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

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Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

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Москва → Другое

Ищу подругу)

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Буду рада новым знакомствам для совместных вылозок и путешествий

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Москва → Другое

Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)

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Москва → Другое

Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми

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Москва → Другое

Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥

маленькое фото пользователя Tatachka4
Москва → Другое

Погулять,выпить кофе,поболтать

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Москва → Другое

Покататься на сапборде

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Москва → Другое

Компанию для творчества

маленькое фото пользователя Merilin89
Москва → Другое

В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.

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Москва → Другое

За любое общение и дружбу!🙂

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Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

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Ищу подругу, если это не утеряло прежнее значение в наших реалиях

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Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

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Погнали гулять с собаками

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Есть кто-то из Сао(алтушка ,селигерка,Ховрино)?

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Ищу весёлую компанию друзей) для совместных прогулок

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2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной😂

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Ищу подруг 28-36 лет 🌸

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Ищу лёгкого позитивного общения)

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С кем поиграть в кооп и поболтать

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Прогуляться, перекусить, сходить на мероприятие

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