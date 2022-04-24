Профиль обновлён 21 мая 2023 г.

Москва → сходить на мероприятие Пойти в клуб в воскресенье

Москва → Другое 🎊🎄🎉Новый год в лофте! с 21:00 до 7 утра. Подробности в описании 🎊🎄🎉

Москва → Другое Хотелось бы найти людей в СВАО (Бибирево/Медведково)

Москва → Другое Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.