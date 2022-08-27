Всем привет Меня зовут Наташа, мне 36, недавно перебралась в Москву и хотела бы найти новых друзей. Я мама трехлетнего непоседы, и всё моё свободное время в основном занято им)) хотелось бы разнообразить

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

📺 Политика 💩 Странный юмор 🎮 Видеоигры

Москва → пообщаться Ищу новых подруг, с которыми можно поболтать на любые темы

Москва → Другое Зайти в интересное и вкусное место и опразновать начало недели)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.