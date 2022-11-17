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Москва
Москва
Профиль пользователя Natasha55
О себе
Люблю театры, музеи, концерты, экскурсии по городу.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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