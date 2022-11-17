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Москва
Профиль пользователя Natasha55

фото пользователя Natasha55

О себе

Люблю театры, музеи, концерты, экскурсии по городу.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим в театр, музей, на экскурсию? Дату, место выберем вместе

маленькое фото пользователя Margo222
маленькое фото пользователя Artemiy
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Vitaliy999

Москва → прогуляться, перекусить

Ну что)) идем погулять?!

Откликнулись 2 участника

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