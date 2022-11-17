Была в сети вчера

Сходим в театр, музей, на экскурсию? Дату, место выберем вместе

Ну что)) идем погулять?!

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

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