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Москва
Профиль пользователя Natasha18

фото пользователя Natasha18

О себе

Профисиональная модель и стилист одежды)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💨 Кальян🎭 Театр😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность📚 Книги✝️ Религия

События пользователя

Москва → другое

Могу помочь подобрать лук)

маленькое фото пользователя Zercer
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Могу помочь подобрать лук)

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