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Москва
Москва
Профиль пользователя Natasekret
О себе
Я- Наталья. Мне 41 год (сама не верю)🙈 Но чувствую себя на 25😄 Люблю, погулять пешком, люблю прогулки с экскурсиями, театр, посиделки в кафешке, выставки, концерты, фестивали,квесты, в общем разные движухи. Замужем. Живу не в Москве, Московская область.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Участие в других событиях
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