О себе

Я- Наталья. Мне 41 год (сама не верю)🙈 Но чувствую себя на 25😄 Люблю, погулять пешком, люблю прогулки с экскурсиями, театр, посиделки в кафешке, выставки, концерты, фестивали,квесты, в общем разные движухи. Замужем. Живу не в Москве, Московская область.