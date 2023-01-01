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Москва
Профиль пользователя Natasekret

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О себе

Я- Наталья. Мне 41 год (сама не верю)🙈 Но чувствую себя на 25😄 Люблю, погулять пешком, люблю прогулки с экскурсиями, театр, посиделки в кафешке, выставки, концерты, фестивали,квесты, в общем разные движухи. Замужем. Живу не в Москве, Московская область.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 374 участника

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 39 участников

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