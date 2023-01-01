О себе

нуу, начнём со стандартного, обо мне:

люблю слушать музыку, нравится the neighbourhood, chase atlantic, one republic, lewis capaldi, в целом инди рок, рок



что по работе? я занимаюсь smm, с переменным успехом веду свой блог (в силу нехватки времени) , также работала в сфере медицины



хобби: люблю читать книги, читаю разное, от классики, психологии до зашкварых романов. люблю смотреть какие-то информативные лекции, видео на ютубе. также нравится смотреть сериалы, фильмы, дорамы



по запросу: хочу найти здесь хороших знакомых, близких по духу и интересам