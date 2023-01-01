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Москва
нуу, начнём со стандартного, обо мне:
Москва
Профиль пользователя nata.rosie
О себе
нуу, начнём со стандартного, обо мне:
люблю слушать музыку, нравится the neighbourhood, chase atlantic, one republic, lewis capaldi, в целом инди рок, рок
что по работе? я занимаюсь smm, с переменным успехом веду свой блог (в силу нехватки времени) , также работала в сфере медицины
хобби: люблю читать книги, читаю разное, от классики, психологии до зашкварых романов. люблю смотреть какие-то информативные лекции, видео на ютубе. также нравится смотреть сериалы, фильмы, дорамы
по запросу: хочу найти здесь хороших знакомых, близких по духу и интересам
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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