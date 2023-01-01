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Москва
Профиль пользователя nata.rosie

фото пользователя nata.rosie

О себе

нуу, начнём со стандартного, обо мне:
люблю слушать музыку, нравится the neighbourhood, chase atlantic, one republic, lewis capaldi, в целом инди рок, рок

что по работе? я занимаюсь smm, с переменным успехом веду свой блог (в силу нехватки времени) , также работала в сфере медицины

хобби: люблю читать книги, читаю разное, от классики, психологии до зашкварых романов. люблю смотреть какие-то информативные лекции, видео на ютубе. также нравится смотреть сериалы, фильмы, дорамы

по запросу: хочу найти здесь хороших знакомых, близких по духу и интересам

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Sofia.54

Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Diana_m

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя bisler

Москва → прогуляться, перекусить

пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на гончарную лепку вместе

Откликнулось 8 участников

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