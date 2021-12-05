Москва
Профиль пользователя Natan

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Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, сходить на мероприятие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Conejito243
Москва → Другое

Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

маленькое фото пользователя Tim8
Москва → Другое

Впишусь в Квиз !!!

маленькое фото пользователя Roma_Mus
Москва → Другое

Прокатиться по Москве на машине, с остановками для кофе-брейка

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.