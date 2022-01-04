Москва
Профиль пользователя Natalya97

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О себе

Люблю гулять по по самом красивому месту города )

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу , пообщаться на любые темы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя Dor4m3
Москва → Другое

Прогулка по Москве

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