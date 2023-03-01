Москва
Профиль пользователя NataliyaCh

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О себе

Свободное время посвящаю вязанию крючком и чтению, учу испанский язык, постигаю таро, люблю гулять по паркам скверам улицам подворотням, не против сходить в кино или на выставки
22 года, Овен

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Творчество объединяет

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

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