Мне 38 лет. Люблю живопись, архитектуру, старину. Я архитектор. Люблю прогулки по городу, за хорошим разговором. Изготавливаю ювелирные украшения, картины и чертежи зданий😊 Люблю общаться. Ходить на выставки, прогулки, путешествовать, походы в театр, просто выпить кофе за беседой, сходить в кино. Люблю юмор.

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.