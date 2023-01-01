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Москва
Профиль пользователя NataliValerievna

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О себе

Я Наталья, специалист Нейрографики и психолог. Живу на Окской💕Здесь за новыми знакомствами и общением. Поездки в любые страны, встречи, активности.
По увлечениям :организовываю встречи и обучаю Нейрографики, болтаем, рисуем, обмениваемся энергией. Нейрографика исполняет желания через рисунок быстро за пару рисунков, с удовольствием поделюсь этим методом с тем, кому интересно❤️🎨
Мой тг @nataliavalerievn_a

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Позавтракать в кафе и порисовать Нейрографику только девочками, кто хочет?

Москва → прогуляться, перекусить

Организовываю женскую группу поболтать, познакомиться и порисовать Нейрографику

Москва → прогуляться, перекусить

Порисовать Нейрографику на мотивацию и энергию в любой теме в пятницу в кафе🎨

Москва → прогуляться, перекусить

кто хочет встретиться в кафе, поболтать, узнать у подсознания ответы через МАК?

маленькое фото пользователя Anya_Gn
маленькое фото пользователя Ketty
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go знакомиться и встречать зиму?) ❄️

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Sveety

Москва → собрать компанию

Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя ElenPo

Москва → прогуляться, перекусить

Попить вино, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя belllrin

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте пить кофе и наслаждаться осенней Москвой ☺️ (ищу друзей)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Yuliya77

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы общаться, проводить время, без алко и клубов🍀

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя AndrewShark

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в филармонию на скрипку.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Enji

Москва → собрать компанию

Недавно переехала в Москву, ищу людей легких на подъем.

Откликнулись 4 участника

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