О себе

Я Наталья, специалист Нейрографики и психолог. Живу на Окской💕Здесь за новыми знакомствами и общением. Поездки в любые страны, встречи, активности.

По увлечениям :организовываю встречи и обучаю Нейрографики, болтаем, рисуем, обмениваемся энергией. Нейрографика исполняет желания через рисунок быстро за пару рисунков, с удовольствием поделюсь этим методом с тем, кому интересно❤️🎨

Мой тг @nataliavalerievn_a