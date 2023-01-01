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Москва
Я Наталья, специалист Нейрографики и психолог. Живу на Окской💕Здесь за новыми знакомствами и общением. Поездки в любые страны, встречи, активности.
Москва
Профиль пользователя NataliValerievna
О себе
Я Наталья, специалист Нейрографики и психолог. Живу на Окской💕Здесь за новыми знакомствами и общением. Поездки в любые страны, встречи, активности.
По увлечениям :организовываю встречи и обучаю Нейрографики, болтаем, рисуем, обмениваемся энергией. Нейрографика исполняет желания через рисунок быстро за пару рисунков, с удовольствием поделюсь этим методом с тем, кому интересно❤️🎨
Мой тг @nataliavalerievn_a
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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