Москва

Профиль пользователя Nataliia

О себе Привет!

Я молодая мамочка в декрете. Малышке 1.8. Хочу найти подругу, с которой можно будет общаться по душам.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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