⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Привет!
Москва
Профиль пользователя Nataliia
О себе
Привет!
Я молодая мамочка в декрете. Малышке 1.8. Хочу найти подругу, с которой можно будет общаться по душам.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам