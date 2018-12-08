⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Nataliia

фото пользователя Nataliia

О себе

Привет!
Я молодая мамочка в декрете. Малышке 1.8. Хочу найти подругу, с которой можно будет общаться по душам.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Anita14
маленькое фото пользователя Nata07
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Lera0904

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам