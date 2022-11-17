⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Natalii

фото пользователя Natalii
фото #2 пользователя Natalii

О себе

Привет 👋🏻
Переехала в Москву 4 года назад, но подруг так и не нашла. Хотелось бы найти своего человека или своих 😊

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться
Разговоры по душам, а дальше как пойдет🙋🏻‍♀️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя D.Maltseva
Москва → Другое
Ищу подружек 🫶🏼
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.