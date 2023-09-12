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Москва
Профиль пользователя Nataliesss

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О себе

На самом деле очень ищу людей, которые любят саморазвитие, активный вид отдыха)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎭 Театр📸 Пофоткаться💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Попить кофе/ прогуляться

маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Natali_pushinka
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 102 участника

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 99 участников

маленькое фото пользователя KationaDash

Москва → другое

Найти подруг 😌💃🏼💃🏼💃🏼

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

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Хочу сходить куда-то вечером

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Кто хочет на Встречу для знакомств и живого общения с Психологическими играми?😊

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