⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Nataliesss
О себе
На самом деле очень ищу людей, которые любят саморазвитие, активный вид отдыха)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎭 Театр📸 Пофоткаться💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам