О себе

Всем привет! Люблю гулять, кататься на велике и на беговых лыжах.дюблю живую мкк у зыку от рока всплеск до классике в консерватории. Люблю необычные места и природу. Глубокое интересное общение и мэтч по интересам. Люблю делиться тем, что знаю (по запросу). Смеяться, шутки, дарить подарки и книги, много книг. Обожаю зависать в фаланстере ;). Хочу начать заниматься танго (ну или хотя бы бачата или хастл ;))