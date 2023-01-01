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Москва
Профиль пользователя NataliaS

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О себе

Всем привет! Люблю гулять, кататься на велике и на беговых лыжах.дюблю живую мкк у зыку от рока всплеск до классике в консерватории. Люблю необычные места и природу. Глубокое интересное общение и мэтч по интересам. Люблю делиться тем, что знаю (по запросу). Смеяться, шутки, дарить подарки и книги, много книг. Обожаю зависать в фаланстере ;). Хочу начать заниматься танго (ну или хотя бы бачата или хастл ;))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 99 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → сходить на мероприятие

Хочу в бар Руки Вверх. Кто хочет потанцевать под хиты 90 х?)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Sailor

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Feanor

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на выставку Рериха в Третьяковке

Откликнулись 2 участника

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