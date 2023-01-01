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Москва
Москва
Профиль пользователя NataliaS
О себе
Всем привет! Люблю гулять, кататься на велике и на беговых лыжах.дюблю живую мкк у зыку от рока всплеск до классике в консерватории. Люблю необычные места и природу. Глубокое интересное общение и мэтч по интересам. Люблю делиться тем, что знаю (по запросу). Смеяться, шутки, дарить подарки и книги, много книг. Обожаю зависать в фаланстере ;). Хочу начать заниматься танго (ну или хотя бы бачата или хастл ;))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей
Участие в других событиях
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