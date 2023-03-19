О себе

Я очень скромный человек, но в процессе привыкания становлюсь более общительной:)

Люблю слушать больше, чем говорить😄

У меня мало друзей с которыми я очень редко вижусь, поэтому думаю кому-то еще составить компанию, не зависимо от пола)