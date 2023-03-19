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Москва
Профиль пользователя NataliAnuf

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О себе

Я очень скромный человек, но в процессе привыкания становлюсь более общительной:)
Люблю слушать больше, чем говорить😄
У меня мало друзей с которыми я очень редко вижусь, поэтому думаю кому-то еще составить компанию, не зависимо от пола)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

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маленькое фото пользователя Alesha
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Откликнулось 16 участников

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Соберем компанию для новых знакомств, общения и встреч?

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Vasilisa

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить на Вернисаж (Измайлово) винтажный/блошиный рынок.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Katty22

Москва → прогуляться, перекусить

Фэшн прогулка с фото

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя core

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять по осенней Москве

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя KseniyaO

Москва → пообщаться

Уютный чат для общения и встреч в Москве 😊

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anna14

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по интересным местам, сходить на концерт, пообщаться в кафе)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Evil

Москва → собрать компанию

Собираем компанию для встреч и общения

Откликнулись 3 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Подружку бы как в фильмах)

Откликнулись 2 участника

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Москва → пообщаться

Ищу новые знакомства .Хотелось бы поболтать, узнать друг друга,а дальше в путь.

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