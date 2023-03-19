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Москва
Я очень скромный человек, но в процессе привыкания становлюсь более общительной:)
Москва
Профиль пользователя NataliAnuf
О себе
Я очень скромный человек, но в процессе привыкания становлюсь более общительной:)
Люблю слушать больше, чем говорить😄
У меня мало друзей с которыми я очень редко вижусь, поэтому думаю кому-то еще составить компанию, не зависимо от пола)
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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