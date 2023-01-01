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Москва
Профиль пользователя Nataliamitria

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О себе

Люблю гулять по набережной и конные прогулки, занимаюсь йогой, учусь писать музыку, сейчас пересматриваю Доктора Хауза. Под впечатлением от сериала с Солом гудманом

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность
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