Ищу друзей. Открыта к общению и к новым знакомствам 😊🎉

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

Москва → прогуляться, перекусить Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.