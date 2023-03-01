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Москва
Москва
Профиль пользователя Natalia_sd
О себе
Родной город Ростов-на-Дону, живу в Бресте, работаю в мире транспортной логистики 🚛🙌
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие
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