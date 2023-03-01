Родной город Ростов-на-Дону, живу в Бресте, работаю в мире транспортной логистики 🚛🙌

Была в сети две недели назад

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств: