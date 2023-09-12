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Томск
Профиль пользователя Natalia_Gee

фото пользователя Natalia_Gee

О себе

Работаю в ТГУ, веду практику у студентов. Люблю путешествия, в последнее время открываю для себя новые места по России. Нравится посещать театры, выставки и концерты инструментальной музыки, но не против провести время в отличной компании в клубе или караоке.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasi_aa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя mil_lisa

Томск → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться,прогуляться)+ можем сходить в кофейню

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя DaryaB

Томск → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в кино!

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Katuxaa

Томск → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в бар или мозаику(клуб) и тем самым подружиться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sonechaaa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулки, походы в интересные места

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя A_lena

Томск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, выпить кофе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Shadow19_94

Томск → прогуляться, перекусить

Сходить в караоке и покурить кальян.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя isokolovskaya

Томск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сделать друг, другу красивые фотографии для инсты.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Tanya_Bella

Томск → прогуляться, перекусить

найти друзей, создать классную тусовку

Откликнулось 5 участников

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