Москва
Профиль пользователя Natalia_333

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О себе

Люблю музыку от классики до рока
Занимаюсь танцами, скалолазанием, йогой сердца
Практикую Таро, астрологию, формулу души
Занимаюсь профессионально наукой, растениями, садоводством, ландшафтной архитектурой
Хендмейд от вышивки до шитья
Ароматерапия-увлечение
Бильярд

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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