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Москва
Профиль пользователя NATALIA1983

фото пользователя NATALIA1983

О себе

Замуж. Детей нет. Работаю в рекламе. Очень люблю посидеть и поболтать обо все на свете))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Люблю посидеть в Тануки (Ясенево)) Буду рада посидеть в компании))

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

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Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

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Ищу новые знакомства и подруг

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Москва → прогуляться, перекусить

создать уютное коммьюнити для встреч и общения:3

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