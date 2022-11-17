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Москва
Москва
Профиль пользователя NATALIA1983
О себе
Замуж. Детей нет. Работаю в рекламе. Очень люблю посидеть и поболтать обо все на свете))
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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