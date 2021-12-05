Люблю музыку .. Но мне нравится все , для этого важно только настроение ) а музыка и текст песни делают свое дело и цепляют. Люблю сидеть вечером на открытом балконе под звездным небом читать книгу и курить кальян🙈🤷..

Профиль обновлён 22 июля 2023 г.

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