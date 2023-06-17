О себе

Путешествую ,изучаю мир не только внешний, но и внутренний.Живу жизнью построенной на любви и сострадании - поэтому люблю слушать и поддерживать людей безусловно.Авантюрная,я тот самый человек который в 3 часа ночи может поехать в Тулу чтобы попробовать тульские пряники 😉.Открыта для любых знакомств и общений