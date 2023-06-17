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Москва
Профиль пользователя Natali_travel

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О себе

Путешествую ,изучаю мир не только внешний, но и внутренний.Живу жизнью построенной на любви и сострадании - поэтому люблю слушать и поддерживать людей безусловно.Авантюрная,я тот самый человек который в 3 часа ночи может поехать в Тулу чтобы попробовать тульские пряники 😉.Открыта для любых знакомств и общений

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

какой путь проходите на пути к поставленной цели,с какими трудностями прожили

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