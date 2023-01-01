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Москва
Профиль пользователя Natali_pushinka

фото пользователя Natali_pushinka

О себе

Люблю активный образ жизни: летом катаюсь на велосипеде, ролликах, сапах, зимой на коньках, беговых лыжах, горных лыжах. Путешествую: мне нравится исследовать новые места. Летом люблю проводить время на свежем воздухе, в более холодный период активно посещаю выставки, концерты, хожу по кафешкам.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🏢 Работа🐈 Домашние животные🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Ekaterina_s

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Ekataterina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек в Москве

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулось 20 участников

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Москва → другое

Реального общения

Откликнулись 4 участника

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