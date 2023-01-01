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Москва
Москва
Профиль пользователя Natali_pushinka
О себе
Люблю активный образ жизни: летом катаюсь на велосипеде, ролликах, сапах, зимой на коньках, беговых лыжах, горных лыжах. Путешествую: мне нравится исследовать новые места. Летом люблю проводить время на свежем воздухе, в более холодный период активно посещаю выставки, концерты, хожу по кафешкам.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🏢 Работа🐈 Домашние животные🍿 Сходить в кино
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Участие в других событиях
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