О себе

Люблю активный образ жизни: летом катаюсь на велосипеде, ролликах, сапах, зимой на коньках, беговых лыжах, горных лыжах. Путешествую: мне нравится исследовать новые места. Летом люблю проводить время на свежем воздухе, в более холодный период активно посещаю выставки, концерты, хожу по кафешкам.