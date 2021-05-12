Москва
Профиль пользователя Natal_y

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О себе

Работаю воспитателем, катаюсь на роликах
Люблю русские треки

Профиль обновлён 8 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

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