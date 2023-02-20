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Москва
Профиль пользователя NataKul

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О себе

Ищу компанию для совместных прогулок по Москве, посещений различных культурных и "некультурных" мероприятий. О себе - дружелюбный и скромный Стрелец, воспитанный Тельцом и Девой, умеющий ладить с Близнецами, Скорпионами и Водолеями, способный рассмешить Раков и Козерогов, и открытый для все хороших людей!
Девиз - "Никогда не поздно вылезти из своей раковины"!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и подруг

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Ищу девчонок,чтобы попить винишка,потусить, потанцевать в клубе

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Ищу компанию для похода на концерт Radio Tapok 02.12 😜🕺

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя SSToni

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Старый добрый треп по душам в баре с незнакомцем то что мне нужно в эту пт А вам

Откликнулось 5 участников

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Сегодня вечер выпить и посидеть

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя OEfa

Москва → другое

Поехали танцевать в «сытый лось» медведково!

Откликнулся 1 участник

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