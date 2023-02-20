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Москва
Ищу компанию для совместных прогулок по Москве, посещений различных культурных и "некультурных" мероприятий. О себе - дружелюбный и скромный Стрелец, воспитанный Тельцом и Девой, умеющий ладить с Близнецами, Скорпионами и Водолеями, способный рассмешить Раков и Козерогов, и открытый для все хороших людей!
Москва
Профиль пользователя NataKul
О себе
Ищу компанию для совместных прогулок по Москве, посещений различных культурных и "некультурных" мероприятий. О себе - дружелюбный и скромный Стрелец, воспитанный Тельцом и Девой, умеющий ладить с Близнецами, Скорпионами и Водолеями, способный рассмешить Раков и Козерогов, и открытый для все хороших людей!
Девиз - "Никогда не поздно вылезти из своей раковины"!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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