О себе

Ищу компанию для совместных прогулок по Москве, посещений различных культурных и "некультурных" мероприятий. О себе - дружелюбный и скромный Стрелец, воспитанный Тельцом и Девой, умеющий ладить с Близнецами, Скорпионами и Водолеями, способный рассмешить Раков и Козерогов, и открытый для все хороших людей!

Девиз - "Никогда не поздно вылезти из своей раковины"!