Работаю в сфере IT- образования, к сожалению, работа занимает почти 70% времени и на хобби времени почти не остается. Суббота и воскресенье - рабочие дни (по 12 часов) 9 месяцев в году, с таким графиком работы очень сложно найти друзей и единомышленников))... В выходные дни (на неделе в будни) могу отправиться погулять в парке или посидеть в антикафе с мурчащим, пушистым антидепресаннтом под боком, посмотреть сериал, или посмотреть видеоуроки по веб-дизайну. Спортом не занимаюсь, поэтому не смогу составить вам компанию в покатушках на роликах/коньках/велосипеде или справах на байдарках - предпочитаю спокойный отдых. Была бы не против поиграть в настолки - в студенческие годы собирались компанией, но многие правила уже забылись ((

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор

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