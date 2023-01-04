Москва
Профиль пользователя Nata_li

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О себе

Люблю отдых на природе, шашлыки, летние веранды и дачи)

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Загородный дом

Москва → прогуляться, перекусить

Шашлыки на природе у воды

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Games_Lover
Москва → Другое

Играем в настолки под пивко

маленькое фото пользователя LizaS
Москва → Другое

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