Москва
Профиль пользователя Nata07

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О себе

Катаюсь на мотоцикле , люблю тату , у самой их много , так за любой движ , надеюсь что найду тут, ту самую подругу , с каморой мы будем как сёстры 👯‍♀️.

Профиль обновлён 25 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу .

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подруг 🙂

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Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

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Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя Irina_love
Москва → Другое

Знакомиться

маленькое фото пользователя Polina12
Москва → Другое

Пиво!!!!!!!

маленькое фото пользователя Marina1611
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить.

маленькое фото пользователя Sabi
Москва → Другое

Весело провести время и подружиться ❤️

маленькое фото пользователя Liza2008
Москва → Другое

Ищу подруг лучших❤️

маленькое фото пользователя Masha23
Москва → Другое

Будет весело

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