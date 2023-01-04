Москва
Профиль пользователя Nata07
О себе
Катаюсь на мотоцикле , люблю тату , у самой их много , так за любой движ , надеюсь что найду тут, ту самую подругу , с каморой мы будем как сёстры 👯♀️.
Профиль обновлён 25 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Знакомиться
Москва → Другое
Пиво!!!!!!!
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить.
Москва → Другое
Весело провести время и подружиться ❤️
Москва → Другое
Ищу подруг лучших❤️
Москва → Другое
Будет весело
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