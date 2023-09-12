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Москва
Профиль пользователя Nastyshaa

фото пользователя Nastyshaa

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 374 участника

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 109 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулся 101 участник

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Diana_caxxap

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную / потанцевать / стенд ап. За любой движ , в общем 😄😊

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя promary

Москва → прогуляться, перекусить

найти подружку, с которой будем ходить на всякие шоу в качестве массовки

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную поиграть в настолки

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя coolboysdontcry

Москва → прогуляться, перекусить

⚡️ хочется создать крутое женское комьюнити

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Alesaks

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на Садовод)

Откликнулся 1 участник

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