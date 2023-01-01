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Москва
Нахожусь в поисках себя!
Москва
Профиль пользователя nastysha_tsatsa
О себе
Нахожусь в поисках себя!
Занимаюсь танцами, изучаю паихологию и люблю болтать часами с интересными личностями)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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