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Москва
Профиль пользователя nastysha_tsatsa

фото пользователя nastysha_tsatsa

О себе

Нахожусь в поисках себя!
Занимаюсь танцами, изучаю паихологию и люблю болтать часами с интересными личностями)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → собрать компанию

Разглагольствовать долго не буду… давай увидимся✌🏽

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 360 участников

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