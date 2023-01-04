Москва
Профиль пользователя Nastysha640

фото пользователя Nastysha640

О себе

В последнее время просто сижу дома с собакой(( И сживусь очень скучно

Профиль обновлён 20 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.

Москва → собрать компанию

Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → прогуляться, перекусить

Просто грустно

Участие в других событиях

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