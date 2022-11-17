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Москва
Профиль пользователя Nastys

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О себе

Ищу компашку или организую компашку
Люблю съемки, музыку и творчество
Совмещаю работу и учебу, спорт гуд
Амбициозная трудяга, но люблю быть кайфариком

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Шутки про говно 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

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Ищу актёров от 18 до 25 лет
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