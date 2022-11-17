Москва

Профиль пользователя NastyNasty

О себе Люблю Миногарову, архитектуру Москвы, гулять, благовония, Скриптонита, кофе и российский кинематограф😁 это если кратко)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Москва