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Москва
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О себе

Люблю Миногарову, архитектуру Москвы, гулять, благовония, Скриптонита, кофе и российский кинематограф😁 это если кратко)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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