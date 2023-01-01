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Москва
Профиль пользователя Nastyha99

фото пользователя Nastyha99

О себе

Ищу подружек, я за любой движ)

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек, давайте знакомится

маленькое фото пользователя Sovushka
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Неделя музеев) дарвинский музей(бесплатно)

маленькое фото пользователя Granny
маленькое фото пользователя Helga1604
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулся 171 участник

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go встречать зиму?) ❄️

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя D.Maltseva

Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя nadyasmoll

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для души

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → другое

Девочки хочу позвать вас на макияж совершено бесплатно мне нужны модели

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти общие интересы, провести время в уютном кафе за чашечкой чая

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Lizalliza

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу девчонок, которые за любой движ!

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Mikoo

Москва → другое

Любители фото !гоу снимем студию и сделаем фотосет 🌟

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя JennaLee

Москва → прогуляться, перекусить

Давай дружить пока я не стала знаменитой 😏🙃

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → собрать компанию

Дружим , отдыхаем и просто классно проводим время в кругу самых самых ❤

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Katerina07

Москва → прогуляться, перекусить

Завести знакомства в новом городе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Если я нашла парня в интернете, то почему не могу найти подругу ? 🫠

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Holtzmann

Москва → другое

Я хочу все , общения, прогулок, сходить на выставки , в кино…(кроме клубов и тп)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Rony

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте потусим где нибудь)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя elfindara

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек🏄‍♀️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Anytochka

Москва → прогуляться, перекусить

Го пить кофе☕️ или на выставку 🖼

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Mariannochka

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется расширить круг общения и найти интересные знакомства🤍

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя CaptainXenia

Москва → активный отдых

Совместные спорт в районе Косино-Ухтомский

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Mashusha

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу для похода в зал и совместных прогулок

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Москва → пообщаться

хочу найти людей со схожими интересами, занятиями, взглядами

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