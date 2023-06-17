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Москва
Москва
Профиль пользователя Nastyashkin
О себе
Привет, о себе могу сказать, что я многогранная личность, на первом месте по интересам это изучение английского и тарология. Люблю ходить в кино, гулять в парке, вкусно покушать, с удовольствием открываю для себя новую кухню - новые вкусы. Умею слушать, дам совет, опираясь на психологию.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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