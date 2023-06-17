О себе

Привет, о себе могу сказать, что я многогранная личность, на первом месте по интересам это изучение английского и тарология. Люблю ходить в кино, гулять в парке, вкусно покушать, с удовольствием открываю для себя новую кухню - новые вкусы. Умею слушать, дам совет, опираясь на психологию.