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Москва
Профиль пользователя nastyasalvatore

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О себе

Люблю литературу, историю, мистику, особенно вампиров, написала роман про дочерей Николая Второго, смотрю Дневники вампира, Милые обманщицы, Екатерина, люблю старые фильмы, особенно 50-60е, но не только. Хочу собеседника по интересам.Если тоже писатель, то пиши.Буду рада обмену опыта.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Участие в других событиях

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Ищу новых подруг

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Интеллектуальных и творческих разговоров

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30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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Какая твоя любимая книга?)

Откликнулось 25 участников

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А давай поговорим о том, какую книгу ты читаешь?

Откликнулось 12 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

+30 общаемся, встречаемся, делимся лайфхаками «как дальше жить».

Откликнулись 4 участника

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