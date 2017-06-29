О себе

Люблю литературу, историю, мистику, особенно вампиров, написала роман про дочерей Николая Второго, смотрю Дневники вампира, Милые обманщицы, Екатерина, люблю старые фильмы, особенно 50-60е, но не только. Хочу собеседника по интересам.Если тоже писатель, то пиши.Буду рада обмену опыта.