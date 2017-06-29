⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя nastyasalvatore
О себе
Люблю литературу, историю, мистику, особенно вампиров, написала роман про дочерей Николая Второго, смотрю Дневники вампира, Милые обманщицы, Екатерина, люблю старые фильмы, особенно 50-60е, но не только. Хочу собеседника по интересам.Если тоже писатель, то пиши.Буду рада обмену опыта.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам