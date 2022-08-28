Весёлая, активная и лёгкая на подъем, с удовольствием узнаю новое, люблю природу и общение в приятной компании

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.