Москва
Профиль пользователя Nastyakotya

фото пользователя Nastyakotya

О себе

Весёлая, активная и лёгкая на подъем, с удовольствием узнаю новое, люблю природу и общение в приятной компании

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → прогуляться, перекусить

Есть желание погулять, кто составит компанию

Москва → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию в бар?)

Участие в других событиях

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Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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Идем погуляять🌿🌞💫💥

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