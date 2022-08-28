Москва
Профиль пользователя Nastyakotya
О себе
Весёлая, активная и лёгкая на подъем, с удовольствием узнаю новое, люблю природу и общение в приятной компании
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
Москва → Другое
Хочу найти подруг!
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней/ночной Москве
Москва → Другое
Присоединяйтесь к игре в квиз!
Москва → Другое
Порой по вечерам, после работы, очень одиноко.. 😔 Го гулять!?)
Москва → Другое
В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.
Москва → Другое
Найти подруг, или даже собрать компанию девчонок 30-37 лет для досуга
Москва → Другое
найти подруг в новом городе 🌸
Москва → Другое
На пляж хочу 🥰
Москва → Другое
Прогуляться по набережной.
Москва → Другое
Ищу подруг для живого общения.
Москва → Другое
Прогуляться в парке у воды. Новые знакомства. Только скачал приложение
Москва → Другое
Идем погуляять🌿🌞💫💥
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.