Меня зовут Настя, мне 27. Хочу найти подругу 😍, с которой можно будет нарядиться и пойти в расторан, поболтать обо всем, пофоткаться, обсудить моду, красоту и другие девичьи штучки, и в то же время поговорить о бизнесе, настоящем или будущем. Также было бы здорово сходить на выставку или заняться активным отдыхом. Я за любой веселый движ 💃🏼 Хочу найти теплые дружеские отношения 😊 Мне очень нравится: Психология (я психолог по образованию), люблю спортзал, недавно начала заниматься любительским фигурным катанием. Люблю фотографировать и фотографироваться, видеосъемку, ходить на выставки и в другие красивые места 🌸

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия ☣️ Токсичность

Москва → Другое Пойти в школу танцев джас фанк или герл хип-хоп 🤪😎🤩🙃

Москва → Другое В хороший ресторан в центре. Пообщаться, вкусно покушать

Москва → Другое хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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