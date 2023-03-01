Москва
Профиль пользователя NastyaJJ
О себе
Меня зовут Настя, мне 27. Хочу найти подругу 😍, с которой можно будет нарядиться и пойти в расторан, поболтать обо всем, пофоткаться, обсудить моду, красоту и другие девичьи штучки, и в то же время поговорить о бизнесе, настоящем или будущем. Также было бы здорово сходить на выставку или заняться активным отдыхом. Я за любой веселый движ 💃🏼
Хочу найти теплые дружеские отношения 😊
Мне очень нравится:
Психология (я психолог по образованию), люблю спортзал, недавно начала заниматься любительским фигурным катанием. Люблю фотографировать и фотографироваться, видеосъемку, ходить на выставки и в другие красивые места 🌸
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
За душевное и открытое общение 😊
Создание woman community 💛
Ищу подругу
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
Найти подругу/подруг
Я учусь делать расклады МАК карт, хочу попрактиковаться))
хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать
Полазить по интересным местам
В хороший ресторан в центре. Пообщаться, вкусно покушать
Пойти в школу танцев джас фанк или герл хип-хоп 🤪😎🤩🙃
Ищу подругу от 27 душевные, общительные велком)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.