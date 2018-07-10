Москва
Профиль пользователя nastyabu

фото пользователя nastyabu

О себе

Слушаю чилаут, фонк и просто что понравится😌

Настолки, поделки и поездки на природу❤

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Посоветуйте детективный сериал

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя FoxFish
Москва → Другое

Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?

маленькое фото пользователя xor85
Зеленоград → Другое

Просто поболтать. Отвлечься от текущих неурядиц

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.